Чому можуть бути проблеми з опаленням
На думку експерта Юрія Корольчука, найбільшою загрозою для стабільного проведення сезону є пошкодження газосховища. А саме, його наземної інфраструктури.
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Попри позитивні заяви щодо опалювального сезону, я б не був таким оптимістом. Зима все покаже, наскільки можна буде достатньою мірою підіймати ті обсяги газу, які ми закачуємо й використовуємо.
Корольчук наголошує, що росіяни змогли нанести значні пошкодження газосховищам. Зокрема, у Львівській області.
Попри те, що система закачування газу функціонує безперебійно, Корольчук вбачає проблему у процесі підйомі газу. Ремонт пошкоджених обєктів триває.