Чому можуть бути проблеми з опаленням

На думку експерта Юрія Корольчука, найбільшою загрозою для стабільного проведення сезону є пошкодження газосховища. А саме, його наземної інфраструктури.

Читайте також Вартість українських єврооблігацій зросла після новин про реструктуризацію боргу

Юрій Корольчук Експерт з енергетичних питань Попри позитивні заяви щодо опалювального сезону, я б не був таким оптимістом. Зима все покаже, наскільки можна буде достатньою мірою підіймати ті обсяги газу, які ми закачуємо й використовуємо.

Корольчук наголошує, що росіяни змогли нанести значні пошкодження газосховищам. Зокрема, у Львівській області.

Попри те, що система закачування газу функціонує безперебійно, Корольчук вбачає проблему у процесі підйомі газу. Ремонт пошкоджених обєктів триває.

Зверніть увагу! Підйом газу зі сховища почнеться зі стартом опалювального сезону, тобто у жовтні.