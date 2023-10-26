Щоб не було боргів: як правильно подати показники лічильника газу

Аби у платіжках отримувати правильно розраховані суми потрібно вчасно подавати показники лічильників газу. Це можна зробити у декілька способів.

Як правильно подавати показники лічильників газу

Показники лічильника потрібно передавати кожного місяця з 1 по 5 число. Показники прийматимуть навіть якщо на перших п’ять днів місяця припадають вихідні.

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Крім самих рахунків за ресурс, українцям також надходять платіжки за транспортування газу, але сума там завжди стала.

Подати показники газу можна у наступні способи:

передавати оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Тарифи на газ в Україні

Понад 90% населення країни користується послугами компанії Нафтогаз, де тариф становить 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). У інших постачальників ціни відрізняються.

Проте вже наступного місяця знизиться ціна на доставку газу. З листопада треба буде платити лише за функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.