Тарифи на транспортування газу зростуть: на кого з українців це вплине

Тарифи на транспортування газу в Україні зростуть в кілька разів, але це поки не вплине на платіжки населення. Підвищення тарифів могло б стати серйозним ударом для громадян.

Кого зачепить підвищення тарифів

Зміни стосуються саме транспортування та розподілу газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Київ24".

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Уряд поклав спеціальні обов'язки на компанію "Нафтогаз", щоб забезпечити громадян газом за справедливою ціною – наразі 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна залишатиметься незмінною до кінця квітня.

Нардеп Сергій Нагорняк уточнив, що зміни стосуються саме транспортування та розподілу газу. Він також зазначив, що найближчим часом регулятори можуть прийняти рішення щодо ціни на газ для населення.

Сергій Нагорняк Голова підкомітету ВРУ з питань енергозбереження та енергоефективності У цьому рішенні не йдеться про населення. У ньому йдеться про транспортування газу як такого, який видобуває і українська ГТК, і інші приватні компанії, а потім транспортують його по українській ГТС. Це стосується саме їх. Проте компанії будуть закладати в собівартість свого газу, який транспортується по Україні та до приватних підприємств і державних, цей тариф.

Нардеп додав, що рішення не стосується розподілу газу, але, ймовірно, таке питання буде розглянуте окремо.

Нагадаємо! З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть в чотири рази через припинення російського транзиту газу.