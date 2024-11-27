Росіянам підвищать тарифи на комуналку, аби врятувати "Газпром"
Стрімке падіння рубля позначилось на акціях "Газпрому". У Кремлі вирішили рятувати найбільшу компанію шляхом підняття тарифів на комуналку для простого населення.
Рубль та акції "Газпрому" падають
27 листопада російська національна валюта обвалилась на понад 7%, продовживши падіння попередніх днів. Це позначилось на ціні акцій Газпрому, передає 24 Канал.
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- Раніше акції "Газпрому" коштували близько 8,5 доларів за цінний папір, а сьогодні близько 1 долара.
- Також раніше у ЦБ заявили, що не будуть вживати заходів та піднімати ключову ставку, аби втримати рубль від падіння, як це було раніше.
Тарифи на комуналку для Росіян зростуть
Навесні цього року "Газпром" вперше прозвітував про збитки з 1999 року. Тож влада Росії вирішила рятувати компанію шляхом підвищення тарифів не лише на газ, а й на інші комунальні послуги.
- Російські ЗМІ зазначають, що у 2025 році холодна та гаряча вода, електрика й газ стануть дорожчими на 11,3%.
- Зокрема тариф за електроенергію зросте на 12,6%, а на газ – на 10,3% з липня 2025 року.
Цікаво! Російські ЗМІ пишуть, що тарифи в країні стрімко почали рости після початку військової агресії на території України. У 2015-2016 роках "Газпром" наполягав на зростанні тарифу на 7,5%. Головна причина зростанні тарифів – санкції.