Рубль та акції "Газпрому" падають

27 листопада російська національна валюта обвалилась на понад 7%, продовживши падіння попередніх днів. Це позначилось на ціні акцій Газпрому, передає 24 Канал.

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Раніше акції "Газпрому" коштували близько 8,5 доларів за цінний папір, а сьогодні близько 1 долара.

коштували близько 8,5 доларів за цінний папір, а сьогодні близько 1 долара. Також раніше у ЦБ заявили, що не будуть вживати заходів та піднімати ключову ставку, аби втримати рубль від падіння, як це було раніше.

Тарифи на комуналку для Росіян зростуть

Навесні цього року "Газпром" вперше прозвітував про збитки з 1999 року. Тож влада Росії вирішила рятувати компанію шляхом підвищення тарифів не лише на газ, а й на інші комунальні послуги.

Російські ЗМІ зазначають, що у 2025 році холодна та гаряча вода, електрика й газ стануть дорожчими на 11,3%.

Зокрема тариф за електроенергію зросте на 12,6%, а на газ – на 10,3% з липня 2025 року.

Цікаво! Російські ЗМІ пишуть, що тарифи в країні стрімко почали рости після початку військової агресії на території України. У 2015-2016 роках "Газпром" наполягав на зростанні тарифу на 7,5%. Головна причина зростанні тарифів – санкції.