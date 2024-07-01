Якими будуть тарифи на комунальні послуги в Україні

З 1 липня українцям доведеться платити більше за деякі комунальні послуги. У порівнянні з травнем 2024 року, рахунок за електроенергію для тих, хто споживає 170 кіловат-годин, зросте на 285 гривень.

Тарифи на електроенергію

З 1 червня вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годин. Це рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України, і такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року включно. Тобто з 1 липня ціни на електроенергію не змінюватимуться.

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Як зазначили в Міненерго, при середньому щомісячному споживанні електроенергії в обсязі 170 кіловат-годин, платіжка за електроенергію у порівнянні з травнем 2024 року зросте на 285 гривень.

На період опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня наступного року) для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачений пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину, але лише за умови, що у цей час споживання електроенергії не перевищуватиме 2 000 кіловат-годин на місяць.

Крім того, "нічний тариф" для споживачів, які мають встановлені двозонні лічильники, становитиме 2,16 гривні за кіловат-годин.

Скільки коштуватиме газ

З 1 липня 2024 року вартість газу для 98% побутових споживачів в Україні залишиться без змін і становитиме 7,96 гривні за кубометр газу. Таку ціну "Нафтогаз України" зберігатиме до 30 квітня 2025 року.

Як зміниться вартість води з 1 липня

Вартість блакитного палива для споживачів 11 інших газопостачальних компаній коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривні.

Згідно з інформацією від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на воду залишаться без змін з 1 липня 2024 року.

Більшість споживачів платитимуть за водопостачання та водовідведення стільки ж, скільки платили з лютого 2022 року.

Однак в деяких населених пунктах вартість води може зрости, якщо місцева влада ухвалить таке рішення. Наприклад, у місті Сміла Черкаської області ціни на воду вже двічі підвищувалися після початку повномасштабного вторгнення Росії.