Тарифы на электроэнергию

С 1 июня стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Это решение приняли на заседании Кабинета министров Украины, и такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно. То есть с 1 июля цены на электроэнергию не будут меняться.

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Как отметили в Минэнерго, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 киловатт-часов, платежка за электроэнергию по сравнению с маем 2024 года вырастет на 285 гривен.

Обратите внимание! На период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля следующего года) для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час, но только при условии, что в это время потребление электроэнергии не будет превышать 2 000 киловатт-часов в месяц.

Кроме того, "ночной тариф" для потребителей, которые имеют установленные двухзонные счетчики, составит 2,16 гривны за киловатт-часов.

Сколько будет стоить газ

С 1 июля 2024 года стоимость газа для 98% бытовых потребителей в Украине останется без изменений и составит 7,96 гривны за кубометр газа. Такую цену "Нафтогаз Украины" будет сохранять до 30 апреля 2025 года.

Заметьте! Стоимость голубого топлива для потребителей 11 других газоснабжающих компаний будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривны.

Как изменится стоимость воды с 1 июля

Согласно информации от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы на воду останутся без изменений с 1 июля 2024 года.

Заметьте! Большинство потребителей будут платить за водоснабжение и водоотвод столько же, сколько платили с февраля 2022 года.

Однако в некоторых населенных пунктах стоимость воды может вырасти, если местные власти примут такое решение. Например, в городе Смела Черкасской области цены на воду уже дважды повышались после начала полномасштабного вторжения России.