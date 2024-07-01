Тарифы на электроэнергию
С 1 июня стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Это решение приняли на заседании Кабинета министров Украины, и такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно. То есть с 1 июля цены на электроэнергию не будут меняться.
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Как отметили в Минэнерго, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 киловатт-часов, платежка за электроэнергию по сравнению с маем 2024 года вырастет на 285 гривен.
Кроме того, "ночной тариф" для потребителей, которые имеют установленные двухзонные счетчики, составит 2,16 гривны за киловатт-часов.
Сколько будет стоить газ
С 1 июля 2024 года стоимость газа для 98% бытовых потребителей в Украине останется без изменений и составит 7,96 гривны за кубометр газа. Такую цену "Нафтогаз Украины" будет сохранять до 30 апреля 2025 года.
Как изменится стоимость воды с 1 июля
Согласно информации от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы на воду останутся без изменений с 1 июля 2024 года.
Однако в некоторых населенных пунктах стоимость воды может вырасти, если местные власти примут такое решение. Например, в городе Смела Черкасской области цены на воду уже дважды повышались после начала полномасштабного вторжения России.