Тарифи на електроенергію
З 1 червня вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годин. Це рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України, і такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року включно. Тобто з 1 липня ціни на електроенергію не змінюватимуться.
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Як зазначили в Міненерго, при середньому щомісячному споживанні електроенергії в обсязі 170 кіловат-годин, платіжка за електроенергію у порівнянні з травнем 2024 року зросте на 285 гривень.
Крім того, "нічний тариф" для споживачів, які мають встановлені двозонні лічильники, становитиме 2,16 гривні за кіловат-годин.
Скільки коштуватиме газ
З 1 липня 2024 року вартість газу для 98% побутових споживачів в Україні залишиться без змін і становитиме 7,96 гривні за кубометр газу. Таку ціну "Нафтогаз України" зберігатиме до 30 квітня 2025 року.
Як зміниться вартість води з 1 липня
Згідно з інформацією від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на воду залишаться без змін з 1 липня 2024 року.
Однак в деяких населених пунктах вартість води може зрости, якщо місцева влада ухвалить таке рішення. Наприклад, у місті Сміла Черкаської області ціни на воду вже двічі підвищувалися після початку повномасштабного вторгнення Росії.