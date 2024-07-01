Тарифи на електроенергію

З 1 червня вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годин. Це рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України, і такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року включно. Тобто з 1 липня ціни на електроенергію не змінюватимуться.

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Як зазначили в Міненерго, при середньому щомісячному споживанні електроенергії в обсязі 170 кіловат-годин, платіжка за електроенергію у порівнянні з травнем 2024 року зросте на 285 гривень.

Зауважте! На період опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня наступного року) для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачений пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину, але лише за умови, що у цей час споживання електроенергії не перевищуватиме 2 000 кіловат-годин на місяць.

Крім того, "нічний тариф" для споживачів, які мають встановлені двозонні лічильники, становитиме 2,16 гривні за кіловат-годин.

Скільки коштуватиме газ

З 1 липня 2024 року вартість газу для 98% побутових споживачів в Україні залишиться без змін і становитиме 7,96 гривні за кубометр газу. Таку ціну "Нафтогаз України" зберігатиме до 30 квітня 2025 року.

Зауважте! Вартість блакитного палива для споживачів 11 інших газопостачальних компаній коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривні.

Як зміниться вартість води з 1 липня

Згідно з інформацією від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на воду залишаться без змін з 1 липня 2024 року.

Зауважте! Більшість споживачів платитимуть за водопостачання та водовідведення стільки ж, скільки платили з лютого 2022 року.

Однак в деяких населених пунктах вартість води може зрости, якщо місцева влада ухвалить таке рішення. Наприклад, у місті Сміла Черкаської області ціни на воду вже двічі підвищувалися після початку повномасштабного вторгнення Росії.