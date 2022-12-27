Тарифи на електроенергію у 2023 році: які зміни чекають українців

Після повномасштабного вторгнення уряд зафіксував деякі комунальні тарифи для населення на рівні 24 лютого. Серед них і тариф не електроенергію. Проте через значні руйнування енергооб'єктів компенсувати різницю ціни для держави може бути вкрай важко.

Чи буде змінюватися вартість електроенергії у наступному році, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Електроенергія для побутових споживачів

Наприкінці жовтня уряд ухвалив постанову, якою передбачено продовження дії спеціальних обов’язків для енергетичних компаній. Цей механізм дозволяє залишити ціни на електроенергію на теперішньому рівні.

Нинішні ціни будуть дійсні принаймні до 31 березня 2023 року, а далі Кабмін може прийняти рішення про його продовження. Проте прогнозувати ймовірність продовження фіксації цін на електроенергію вкрай важко, говорить експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Держава бере на себе витрати ПСО повною мірою. Це складно, враховуючи те, що на відновлення енергосистеми потрібні мільярди доларів. З іншого боку, збільшення тарифів на електроенергію для населення призведе до того, що будуть зростати борги. Чи підвищать тарифи після березня, залежатиме від багатьох факторів – в першу чергу від масштабу руйнувань та стану економіки держави.

Які тарифи діють зараз

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року.

Фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 гривні/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць;

1,68 гривні/кВт год – понад 250 кВт-год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків та для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Як зекономити на платіжках

Українці, які обладнали свої оселі багатозонні лічильники, можуть заощаджувати кошти, адже є години, в які споживання електроенергії обійдеться суттєво дешевше. Споживачі мають змогу перейти на двозонні та тризонні тарифи, які встановив Кабмін.

Споживання до 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Споживання понад 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,52 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Як перейти на багатотарифний облік

Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити, і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік. Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Українці без лічильників теж платитимуть менше

З грудня сума, яка нараховується українцям у разі відсутності свідчень лічильника, буде меншою. Це залежатиме від кількості відключень електроенергії, які переживав споживач у поточному місяці.

Тарифи на електроенергію для бізнесу

21 грудня НКРЕКП прийняла рішення мінімально скоригувати тарифи на електроенергію для підприємців. Замість опублікованих раніше прогнозів про підвищення ціни майже вдвічі, тариф зміниться лише на кілька копійок.

Попри ситуацію в енергетиці, що значною мірою постраждала від руйнувань внаслідок ворожої агресії, а також беручи до уваги актуальний соціально-економічний стан в країні, Комісія обмежила зростання вказаних тарифів. Їх вдалось утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам всіх учасників ринку електричної енергії, включаючи виробників та споживачів,

– говориться у повідомленні НКРЕКП.

В результаті коригування тарифів зростання ціни електроенергії для непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кіловат-годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійок за кіловат-годину.

Як українцям отримати LED-лампи

В Україні стартує програма обміну старих лампочок на LED-лампи. Це допоможе заощадити велику кількість потужності для української енергосистеми. У програмі, що стартує у січні, може взяти участь будь-який повнолітній українець.

Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у "Дії". Після цього необхідно прийти у відділення Укрпошти й обміняти 5 ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.