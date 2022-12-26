Яким буде рівень безробіття у 2023 році

Експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна, у коментарі 24 каналу, підкреслила, що прогноз по безробіттю в Україні невтішний та навела статистику він НБУ.

  • У 2022 році відсоток безробіття по компаніях складе 28,9% проти 9,8% торік.
  • У 2023 спаде до 27%.
  • У 2023 році – 18,2%.

Актуально Кадровий голод та високі зарплати: кого шукатимуть роботодавці у 2023 році