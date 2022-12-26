Каким будет уровень безработицы в 2023 году

Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина, в комментарии 24 каналу, подчеркнула, что прогноз по безработице в Украине неутешителен и привела статистику он НБУ.

  • В 2022 году процент безработицы по компаниям составит 28,9% против 9,8% в прошлом году.
  • В 2023 г. спадет до 27%.
  • В 2023 году – 18,2%.

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