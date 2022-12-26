Каким будет уровень безработицы в 2023 году Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина, в комментарии 24 канала, подчеркнула, что прогноз по безработице в Украине неутешителен и привела статистику он НБУ. В 2022 году процент безработицы по компаниям составит 28,9% против 9,8% в прошлом году. В 2023 г. спадет до 27%. В 2023 году – 18,2%. Актуально Кадровый голод и высокие зарплаты: кого будут искать работодатели в 2023 году HR-специалистка Валентина Гаврюшенко, в комментарии 24 канала, рассказала, что восстановление экономики будет постепенно стимулировать рост спроса на рабочую силу, но рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике. По прогнозам Нацбанка уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться, но на фоне войны и падения экономики он еще долго будет оставаться высоким, в первом полугодии следующего года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%, снижение до 18,2% прогнозируется в 2024 году. Валентина Гаврюшенко HR-специалист, эксперт по рынку труда Молодежь и украинцы средних лет уехали за границу и часть квалифицированных кадров не вернется на Родину, это тоже негативно влияет на экономику. Кадровый голод приведет к тому, что работодателям придется привлекать людей к работе высокими зарплатами. В частности, с высокой вероятностью такая ситуация возможна в строительстве и на производственных мощностях, значительно пострадавших из-за войны войны. Какая ситуация с безработицей сейчас Сейчас в Украине 239 тысяч безработных по состоянию на 1 декабря, согласно данным Службы занятости. Это самый низкий показатель от 2003 года. На одно рабочее место в некоторых областях может быть более 10 желающих. Следовательно, конкуренция на определенные вакансии просто безумна. В 2023 году количество безработных возрастет до чуть более 2,8 миллионов безработных, заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире Украинского радио заявила. Пособие по безработице Минимальный размер выплат Минимальный размер по безработице – это фиксированная сумма, размер которой регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". В зависимости от размера страхового стажа украинец может рассчитывать на 650 или 1,8 тысячи гривен. Максимальный размер выплат К началу полномасштабной войны максимальный размер выплат был привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Следовательно, с этого декабря должен был увеличиться до 10 736 гривен (четыре прожиточных минимума). Однако в связи с военным положением соответствует размеру минимальной зарплаты – 6700 гривен. Также напомним, что пока в Украине действует военное положение, украинцы не могут получать помощь дольше трех месяцев. Что касается размера суммы, то она выплачивается в зависимости от продолжительности периода безработицы: первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100%, в дальнейшем – 50%. Важно! Статус безработного предоставляется теперь только при наличии страхового стажа в течение 12 месяцев подряд на момент потери работы.