Президент Дональд Трамп у понеділок, 11 серпня, відтермінував на 90 днів відновлення високих мит США на китайські товари. Ці мита мали знову почати діяти у вівторок, 13 серпня.

Що відомо щодо тарифів Трампа проти Китаю?

Але за кілька годин до цього Трамп підписав виконавчий указ, який продовжує крайній термін до середини листопада, за словами посадовця, пише 24 Канал з посиланням CNBC.

Відтермінування стало очікуваним результатом останнього раунду переговорів між американськими та китайськими торговими представниками. Вони відбулися наприкінці липня у Стокгольмі.

Якби термін не був продовжений, мита США на Китай знову підскочили б до рівня, який діяв у квітні, коли тарифна війна між двома найбільшими економіками світу була на піку,

– пояснили у матеріалі.

Тоді Трамп підняв загальні мита на імпорт з Китаю до 145%. Водночас Китай відповів 125% митами на американські товари.

Але у травні сторони погодилися призупинити більшість цих мит після першої зустрічі переговорників у Женеві. США знизили свої мита до 30%, а Китай – до 10%.

Понеділкове продовження є останнім прикладом того, як мита Трампа "вмикалися" й "вимикалися" без особливого попередження – динаміка, що зробила торгову політику США непередбачуваною для багатьох компаній,

– йдеться у матеріалі.

Раніше Трамп неодноразово оголошував про різке підвищення мит на країни або окремі сектори. Однак потім американський лідер зменшував їх, змінював або призупиняв за кілька днів чи тижнів.

Зверніть увагу! Наприклад, "дзеркальні мита", які він запровадив на початку квітня, швидко були призупинені, а потім відтерміновані кілька разів, перш ніж набули чинності у зміненому вигляді минулого тижня.