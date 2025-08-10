Таку думку 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що президент США все-таки застосує мита. Він лише відклав це рішення.

Америка розриває відносини з КНР

"Ми вже бачили 134% тарифи, які діяли певний час проти Китаю, потім була домовленість про продовження переговорів. Ця тарифна "відстрочка" поки триває, але "гільйотина" тарифів висить над КНР", – сказав Артур Харитонов.

Якщо не буде ніяких змін – Китай може потрапити під 234% тарифи, а після голосування у Конгресі – вони сягнуть понад 500%. Це фактично буде вбивством китайської економіки.

Китай уже потерпає від шаленої економічної кризи, ринки для нього закриваються. Сі Цзіньпін вірив, що йому вдасться домовитися з Європою, що було свідомо неможливим,

– наголосив Артур Харитонов.

ЄС разом із США уклали нову торгову угоду, те саме американці зробили з Японією. Тож Дональд Трамп справді досяг успіху у Південно-Східній Азії. Для Китаю це означає, що він втрачає свої ключові проксі-юрисдикції, через які продавав товари й не потрапляв під тарифи.

Тепер всі ці можливості закриваються. Єдиний козир, який залишається у Сі Цзіньпіна, – це війна в Україні. Він дуже хотів би її максимально використати, але тут є пропозиція з боку Вашингтона до Росії,

– зауважив Артур Харитонов.

Зараз Америка займається стратегічним розривом з КНР. Це означає нівеляцію залежності американської економіки від усього китайського: технологій, ресурсів. Передбачається, що США мають 10 років, аби розірвати цю залежність.

В іншому випадку Китай диктуватиме умови американцям. Тому ситуація у світі змінюється, виробництво переносять у В'єтнам, Індію, Латинську Америку.