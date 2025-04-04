Зеленський вперше відреагував на тарифи США щодо України

Президент Володимир Зеленський пояснив, що обсяг товарообігу між США та Україною занадто малий для того, щоб значним чином вплинути на економіку нашої держави.

Про це він заявив у п'ятницю, 4 квітня, під час розмови з журналістами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як на українську економіку вплинуть нові тарифи США

Президент запевнив, що питання тарифів зі США не є проблемою для економіки країни, оскільки товарообіг між Україною та Сполученими Штатами є дуже малим, і тому ці зміни не будуть мати значного впливу.

За його словами, це також не впливає на обсяг постачання військової допомоги Україні. Володимир Зеленський зазначив, що станом на сьогодні товарообіг між Україною та США становить 3,5 мільярда доларів.

Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію – у нас було 25% ще раніше, а потім після початку повномасштабної війни тариф був зменшений, і, мені здається, на сьогодні він повернувся,

– заявив він.

Попри це, на його думку, ці обсяги не є такими, що можуть спричинити серйозні проблеми для України.

Нагадаємо, у Мінекономіки відреагували на нові тарифи Дональда Трампа. Міністр економіки України Юлія Свириденко пояснила, що це "складно, але не критично". Вона зауважила, що якогось окремого вищого мита щодо України США не вводили.