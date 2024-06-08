Шмигаль пояснив, чи дійсно варто було підвищувати тариф на світло та куди підуть ці гроші

Уряд ухвалив рішення про підняття ціни на електроенергію та затвердив нову вартість за кіловат-годину. Однак це не покрило ринкову вартість.

Тарифи для населення були встановлені виходячи з найдешевшої собівартості. Про це в етері телемарафону розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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У чому причина підвищення ціни за світло

Як пояснив український очільник уряду, нове підняття ціни на електроенергію в нашій державі не покрило ринкову вартість електроенергії. Станом на сьогодні вона коливається в межах 7 – 8 гривень.

Ми встановили тариф 4,32, виходячи з найдешевшої собівартості. При цьому в будь-якому випадку держава сплачує близько 90 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити ось цю не ринкову, а ось таку ціну для населення,

– розповів Шмигаль.

За його словами, покриття собівартості дозволяє здійснювати накопичення, сплату податків, внесення більшої кількості податків в бюджет двома державними компаніями, серед яких – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Подібні підвищення тарифів, як стверджує прем'єр, дозволяє їм відновлюватись. Зокрема, сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям.

"І другий напрямок, куди будуть направлені кошти... це власне на ремонти енергетичних блоків, на ремонти енергетичного обладнання", – запевнив український прем'єр-міністр.

Що відомо про підвищення тарифу на світло