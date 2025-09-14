Нові рахунки за світло: скільки платитимуть українці з жовтня
- З 1 жовтня 2025 року для домогосподарств з електричним опаленням діятимуть спеціальні тарифи: 2,64 грн/кВт-год до 2000 кВт-год та 4,32 грн/кВт-год понад 2000 кВт-год.
- Для інших побутових споживачів тариф залишиться 4,32 грн/кВт-год, але можна зекономити за допомогою двозонного лічильника, оплачуючи 2,16 грн/кВт-год у нічний період.
З жовтня на ринку електроенергії запроваджуються нові умови. Хто потрапив під дію нових тарифів та що це означає для споживачів, читайте далі.
Як зміниться тариф на електроенергію?
З початком опалювального сезону, який триватиме з 1 жовтня 2025 року до 30 квітня 2026 року, для частини українців діятимуть спеціальні тарифи на електроенергію, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Українці отримають менші субсидії у вересні: кому скоротили допомогу
Вони стосуватимуться домогосподарств, обладнаних електричним опаленням, і будуть застосовуватися лише за умови, що відповідний тип опалення внесений у паспорт об’єкта.
Умови та розрахунок тарифу наступні:
- До 2 000 кіловат-годин на місяць – 2,64 гривні за кіловат-годину.
- Понад 2 000 кіловат-годин – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Важливо! Для решти побутових споживачів тариф залишається незмінним: 4,32 гривні за кіловат-годину.
Як зменшити рахунки за світло восени?
Українці можуть додатково зекономити, встановивши двозонний лічильник електроенергії. У такому разі вартість кіловат-години залежатиме від часу доби:
- у денний період (з 7:00 до 23:00) – 4,32 гривні;
- у нічний (з 23:00 до 7:00) – 2,16 гривні.
Таким чином, домогосподарства, які користуються електроопаленням або споживають найбільше електроенергії в нічний час, можуть суттєво зменшити свої витрати.
Що відомо про тарифи на комунальні послуги в Україні: коротко про головне
Національний банк України пропонує поетапне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкового рівня. Це, на думку регулятора, необхідно для стабілізації економіки та зменшення дефіциту бюджету.
Наразі діє мораторій на зростання тарифів у зв’язку з воєнним станом, однак після його завершення очікується поступове підвищення з урахуванням соціального захисту населення.