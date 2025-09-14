З жовтня на ринку електроенергії запроваджуються нові умови. Хто потрапив під дію нових тарифів та що це означає для споживачів, читайте далі.

Як зміниться тариф на електроенергію?

З початком опалювального сезону, який триватиме з 1 жовтня 2025 року до 30 квітня 2026 року, для частини українців діятимуть спеціальні тарифи на електроенергію, повідомляє 24 Канал.

Вони стосуватимуться домогосподарств, обладнаних електричним опаленням, і будуть застосовуватися лише за умови, що відповідний тип опалення внесений у паспорт об’єкта.

Умови та розрахунок тарифу наступні:

До 2 000 кіловат-годин на місяць – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Понад 2 000 кіловат-годин – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Важливо! Для решти побутових споживачів тариф залишається незмінним: 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як зменшити рахунки за світло восени?

Українці можуть додатково зекономити, встановивши двозонний лічильник електроенергії. У такому разі вартість кіловат-години залежатиме від часу доби:

у денний період (з 7:00 до 23:00) – 4,32 гривні;

у нічний (з 23:00 до 7:00) – 2,16 гривні.

Таким чином, домогосподарства, які користуються електроопаленням або споживають найбільше електроенергії в нічний час, можуть суттєво зменшити свої витрати.

