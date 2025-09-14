Новые счета за свет: сколько будут платить украинцы с октября
- С 1 октября 2025 года для домохозяйств с электрическим отоплением будут действовать специальные тарифы: 2,64 грн/кВт-ч до 2000 кВт-ч и 4,32 грн/кВт-ч свыше 2000 кВт-ч.
- Для других бытовых потребителей тариф останется 4,32 грн/кВт-ч, но можно сэкономить с помощью двухзонного счетчика, оплачивая 2,16 грн/кВт-ч в ночной период.
С октября на рынке электроэнергии вводятся новые условия. Кто попал под действие новых тарифов и что это значит для потребителей, читайте дальше.
Как изменится тариф на электроэнергию?
С началом отопительного сезона, который продлится с 1 октября 2025 года до 30 апреля 2026 года, для части украинцев будут действовать специальные тарифы на электроэнергию, сообщает 24 Канал.
Они будут касаться домохозяйств, оборудованных электрическим отоплением, и будут применяться только при условии, что соответствующий тип отопления внесен в паспорт объекта.
Условия и расчет тарифа следующие:
- До 2 000 киловатт-часов в месяц – 2,64 гривны за киловатт-час.
- Более 2 000 киловатт-часов – 4,32 гривны за киловатт-час.
Важно! Для остальных бытовых потребителей тариф остается неизменным: 4,32 гривны за киловатт-час.
Как уменьшить счета за свет осенью?
Украинцы могут дополнительно сэкономить, установив двухзонный счетчик электроэнергии. В таком случае стоимость киловатт-часа будет зависеть от времени суток:
- в дневной период (с 7:00 до 23:00) – 4,32 гривны;
- в ночной (с 23:00 до 7:00) – 2,16 гривны.
Таким образом, домохозяйства, которые пользуются электроотоплением или потребляют больше электроэнергии в ночное время, могут существенно уменьшить свои расходы.
Что известно о тарифах на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном
Национальный банк Украины предлагает поэтапное приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночному уровню. Это, по мнению регулятора, необходимо для стабилизации экономики и уменьшения дефицита бюджета.
Сейчас действует мораторий на рост тарифов в связи с военным положением, однако после его завершения ожидается постепенное повышение с учетом социальной защиты населения.