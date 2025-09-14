Как изменится тариф на электроэнергию?

С началом отопительного сезона, который продлится с 1 октября 2025 года до 30 апреля 2026 года, для части украинцев будут действовать специальные тарифы на электроэнергию, сообщает 24 Канал.

Интересно Украинцы получат меньшие субсидии в сентябре: кому сократили помощь

Они будут касаться домохозяйств, оборудованных электрическим отоплением, и будут применяться только при условии, что соответствующий тип отопления внесен в паспорт объекта.

Условия и расчет тарифа следующие:

До 2 000 киловатт-часов в месяц – 2,64 гривны за киловатт-час.

Более 2 000 киловатт-часов – 4,32 гривны за киловатт-час.

Важно! Для остальных бытовых потребителей тариф остается неизменным: 4,32 гривны за киловатт-час.

Как уменьшить счета за свет осенью?

Украинцы могут дополнительно сэкономить, установив двухзонный счетчик электроэнергии. В таком случае стоимость киловатт-часа будет зависеть от времени суток:

в дневной период (с 7:00 до 23:00) – 4,32 гривны;

в ночной (с 23:00 до 7:00) – 2,16 гривны.

Таким образом, домохозяйства, которые пользуются электроотоплением или потребляют больше электроэнергии в ночное время, могут существенно уменьшить свои расходы.

Что известно о тарифах на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном