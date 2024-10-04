Яка ціна на світло буде з 1 жовтня

Цьогоріч вартість електроенергії зросла майже вдвічі. Зараз українці платять 4,32 гривні за кіловат.

Хто може платити за світло менше

У жовтні вартість електроенергії залишатиметься без змін. Як повідомляє компанія Yasno, тариф на світло для побутових споживачів буде незмінним щонайменше до травня 2025 року.

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Зменшити вартість комунальних платежів можуть громадяни, що користуються електроопаленням. Для них тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину якщо:

електроопалення офіційно зареєстроване;

об'єм спожитої сировини не перевищує 2 тисячі кіловатів.

Зверніть увагу! Знижка діє як для колективних, так і побутових споживачів електроопалення протягом терміну з 1 жовтня по 30 квітня.

Також зменшити вартість комуналки можна, встановивши лічильник на декілька зон. Зокрема, двозонний. Цей пристрій "ділить" тариф: