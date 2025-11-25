Трамп не відступає: у США бізнесу порадили звикати до високих тарифів
- Президент Трамп продовжує використовувати тарифи як основний економічний інструмент, незважаючи на заклики малого бізнесу США про зниження імпортних мит.
- Малі імпортери відчувають фінансовий тиск через тарифи, що загрожують їхнім доходам, а деякі компанії втрачають до 50% продажів.
Американський президент Дональд Трамп налаштований і надалі використовувати тарифи як головний інструмент своєї економічної політики. Навіть попри те, що малий бізнес у США благає про послаблення імпортних мит, які завдають серйозної шкоди.
Чому тарифи не знизять?
Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що імпортерам слід звикати до високих мит, незалежно від рішення Верховного суду щодо взаємних тарифів, запроваджених Трампом, передає 24 Канал з посиланням з посиланням на Bloomberg.
Лутнік наголосив, що президент має низку інших повноважень, які дозволяють продовжувати застосовувати тарифи.
Якщо ж рішення суду буде проти адміністрації Трампа, тоді тарифи на основі інших повноважень зможуть запроваджуватися дуже швидко та без ускладнень.
Що говорять бізнесмени?
При цьому малі імпортери вже відчувають фінансовий тиск та просять про полегшення. Підприємці, що входять до групи We Pay the Tariffs, розповіли, як мита загрожують їхнім доходам і штовхають до межі виживання.
- Так, власниця іграшкової компанії у Нью-Йорку зазначила, що її продажі впали на 50%. Їй довелося компенсувати витрати на тарифи за неймовірно високими ставками, через що повсякденна діяльність стала майже неможливою.
- Власник компанії з Юти зазначив, що заборгував майже 1 мільйон доларів через нові тарифи у 2025 році, тому фактично доводиться працювати лише на погашення боргу.
Варто знати! Втім, Трамп не збирається поступатися бізнесу. У своєму дописі у соцмережах він знову повторив, що тарифи нібито "сплачують інші країни", а ті, кому мита не подобаються нібито "служать ворожим інтересам, далеким від добробуту та безпеки США".
Чому тарифи оскаржують у суді?
Нагадаємо, що Суд міжнародної торгівлі США ухвалив рішення що запровадження широких імпортних тарифів Трампом на основі використання Закону про міжнародні економічні повноваження (IEEPA) є незаконним. На думку суддів, президент перевищив свої повноваження.
- Також наприкінці серпня Апеляційний суд США визнав більшість мит Трампа незаконними, пише Reuters.
- Однак він дозволив залишити мита чинними до 14 жовтня, надавши можливість адміністрації Трампа подати апеляцію до Верховного суду США
Важливо! Наразі Верховний суд США розглядає законність більшості тарифів.
Що відомо про тарифи Трампа?
Президент Дональд Трамп наприкінці липня підписав указ про так звані "дзеркальні" тарифи для понад сорока держав. Документ встановив єдину базову ставку мита у 10% на всі товари, що надходять на американський ринок, а для окремих країн, зокрема Сирії, цей показник підвищено до 41%.
Паралельно Вашингтон та Європейський Союз узгодили нові правила торгівлі. Згідно з домовленістю, ставка мита у 15% тепер поширюється на більшість європейських товарів. Трамп представив цю угоду як "наймасштабнішу в історії" домовленість між США та ЄС.
Окремим рішенням США запровадили підвищені, 50-відсоткові мита на імпорт з Індії, які почали діяти 27 серпня. Це найвищі тарифи серед азійських країн, і вони мають на меті покарати Делі за продовження закупівель російської нафти.