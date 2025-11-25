Трамп не відступає: у США бізнесу порадили звикати до високих тарифів

Американський президент Дональд Трамп налаштований і надалі використовувати тарифи як головний інструмент своєї економічної політики. Навіть попри те, що малий бізнес у США благає про послаблення імпортних мит, які завдають серйозної шкоди.

Чому тарифи не знизять?

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що імпортерам слід звикати до високих мит, незалежно від рішення Верховного суду щодо взаємних тарифів, запроваджених Трампом, передає 24 Канал з посиланням з посиланням на Bloomberg.

Лутнік наголосив, що президент має низку інших повноважень, які дозволяють продовжувати застосовувати тарифи.

Якщо ж рішення суду буде проти адміністрації Трампа, тоді тарифи на основі інших повноважень зможуть запроваджуватися дуже швидко та без ускладнень.

Що говорять бізнесмени?

При цьому малі імпортери вже відчувають фінансовий тиск та просять про полегшення. Підприємці, що входять до групи We Pay the Tariffs, розповіли, як мита загрожують їхнім доходам і штовхають до межі виживання.

Так, власниця іграшкової компанії у Нью-Йорку зазначила, що її продажі впали на 50% . Їй довелося компенсувати витрати на тарифи за неймовірно високими ставками, через що повсякденна діяльність стала майже неможливою.

. Їй довелося компенсувати витрати на тарифи за неймовірно високими ставками, через що повсякденна діяльність стала майже неможливою. Власник компанії з Юти зазначив, що заборгував майже 1 мільйон доларів через нові тарифи у 2025 році, тому фактично доводиться працювати лише на погашення боргу.

Варто знати! Втім, Трамп не збирається поступатися бізнесу. У своєму дописі у соцмережах він знову повторив, що тарифи нібито "сплачують інші країни", а ті, кому мита не подобаються нібито "служать ворожим інтересам, далеким від добробуту та безпеки США".

Чому тарифи оскаржують у суді?

Нагадаємо, що Суд міжнародної торгівлі США ухвалив рішення що запровадження широких імпортних тарифів Трампом на основі використання Закону про міжнародні економічні повноваження (IEEPA) є незаконним. На думку суддів, президент перевищив свої повноваження.

Також наприкінці серпня Апеляційний суд США визнав більшість мит Трампа незаконними, пише Reuters.

Однак він дозволив залишити мита чинними до 14 жовтня, надавши можливість адміністрації Трампа подати апеляцію до Верховного суду США

Важливо! Наразі Верховний суд США розглядає законність більшості тарифів.

