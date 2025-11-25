Трамп не отступает: в США бизнесу посоветовали привыкать к высоким тарифам

Американский президент Дональд Трамп настроен и в дальнейшем использовать тарифы как главный инструмент своей экономической политики. Даже несмотря на то, что малый бизнес в США умоляет об ослаблении импортных пошлин, которые наносят серьезный ущерб.

Почему тарифы не снизят?

Министр торговли Говард Лутник заявил, что импортерам следует привыкать к высоким пошлинам, независимо от решения Верховного суда относительно взаимных тарифов, введенных Трампом, передает 24 Канал со ссылкой со ссылкой на Bloomberg.

Лутник отметил, что президент имеет ряд других полномочий, которые позволяют продолжать применять тарифы.

Если же решение суда будет против администрации Трампа, тогда тарифы на основе других полномочий смогут вводиться очень быстро и без осложнений.

Что говорят бизнесмены?

При этом малые импортеры уже чувствуют финансовое давление и просят об облегчении. Предприниматели, входящих в группу We Pay the Tariffs, рассказали, как пошлины угрожают их доходам и толкают к грани выживания.

Так, владелица игрушечной компании в Нью-Йорке отметила, что ее продажи упали на 50% . Ей пришлось компенсировать расходы на тарифы по невероятно высоким ставкам, из-за чего повседневная деятельность стала почти невозможной.

Владелец компании из Юты отметил, что задолжал почти 1 миллион долларов из-за новых тарифов в 2025 году, поэтому фактически приходится работать только на погашение долга.

Впрочем, Трамп не собирается уступать бизнесу. В своей заметке в соцсетях он снова повторил, что тарифы якобы "платят другие страны", а те, кому пошлины не нравятся якобы "служат враждебным интересам, далеким от благосостояния и безопасности США".

Почему тарифы оспаривают в суде?

Напомним, что Суд международной торговли США принял решение что введение широких импортных тарифов Трампом на основе использования Закона о международных экономических полномочиях (IEEPA) является незаконным. По мнению судей, президент превысил свои полномочия.

Также в конце августа Апелляционный суд США признал большинство пошлин Трампа незаконными, пишет Reuters.

Однако он разрешил оставить пошлины в силе до 14 октября, предоставив возможность администрации Трампа подать апелляцию в Верховный суд США

Сейчас Верховный суд США рассматривает законность большинства тарифов.

Что известно о тарифах Трампа?