Світова торгівля може обвалитися через тарифи Трампа: прогноз СОТ

Світова організація торгівлі суттєво переглянула свій прогноз щодо обсягів глобальної торгівлі товарами у 2025 році. Тепер замість зростання очікується незначне падіння.

Які прогнози СОТ

Згідно з новим звітом, обсяги торгівлі зменшаться на 0,2%, хоча ще восени прогнозувалося зростання на 3%, передає 24 Канал з посиланням на звіт СОТ.

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У СОТ попереджають, що за несприятливого розвитку ситуації світова торгівля може скоротитися на 1,5%. Причиною таких змін називають загострення тарифної політики, розпочате адміністрацією Дональда Трампа.

Водночас прогнозується зростання світової торгівлі послугами на 4% у 2025 році – це нижче попередніх очікувань майже на 1 пункт.

У 2026 році товарна торгівля може відновитися і зрости на 2,5%, тоді як глобальний ВВП, за оцінками, зросте на 2,2% у 2025-му та на 2,4% у 2026 році.

Зауважте! Гендиректорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала висловила занепокоєння через невизначеність у глобальній торгівельній політиці, зокрема через торгову напругу між США і Китаєм.

Зниження торгівлі через мита

У СОТ прогнозують, що запровадження "дзеркальних тарифів" і супутня невизначеність можуть знизити обсяги торгівлі товарами на 1,4 процентного пункту. У 2025 році експорт з Північної Америки може скоротитися на 12,6%, імпорт – на 9,6%, тоді як в Азії очікується зростання на 1,6%, а в Європі – на 1-1,9%.

Світова організація торгівлі попереджає, що загострення торгівельної напруги між США і Китаєм може змінити глобальні потоки торгівлі та посилити конкуренцію з боку Китаю для інших країн.

До слова! За прогнозом СОТ, у 2025 році Китай збільшить обсяги експорту до більшості регіонів світу на 4-9%, окрім Північної Америки