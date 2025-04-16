ЄС важко домовитися про торговельну угоду з Україною
Комісія запровадила "екстрені обмеження" на імпорт деяких продуктів, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Йдеться про такі товари:
- яйця;
- м'ясо птиці;
- цукор;
- овес;
- кукурудза;
- крупа;
- мед.
Дані заходи завершують свою дію на початку червня. І цього разу вони не будуть продовжені.
Рішення Європейської ради вже прийнято, ATM завершуються,
– сказав минулого тижня міністр з європейських справ Польщі Адам Щлапка.
Водночас ще минулого року Комісія пообіцяла домовитися про ширшу двосторонню торговельну лібералізацію в межах угоди про асоціацію Україна-ЄС. Але, як зазначає FT, процес ще не розпочато. Зокрема двоє дипломатів ЄС повідомили, що комісія затримала подання пропозиції, щоб не дратувати польських фермерів перед президентськими виборами в Польщі 18 травня.
Комісія зобов’язана провести консультації з Україною… і наша мета — досягти взаємної лібералізації тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією та представимо її Україні, щойно зможемо,
– заявив речник комісії Олаф Гілл.
Він додав, що метою цього процесу є забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу і фермерів як в Україні, так і в ЄС. Водночас переговори за цією пропозицією мають завершитися до 5 червня, щоб гарантувати "плавний перехід", як і обіцяла Єврокомісія.
Газета пише, що багато хто побоюється, що це навряд чи станеться. І Україна просто повернеться до довоєнних торговельних умов, коли її експорт обкладався високими митами. Проте країна навряд чи зможе собі це дозволити через послаблення підтримки США у війні проти Росії.
Посадовець ЄС повідомив, що розробляється "юридичний міст", якщо до дедлайну не буде досягнуто домовленості.
Торговельна лібералізація повинна продовжуватись, бо війна ще триває,
– сказала минулого тижня віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина.
Зауважте! Стефанішина наголосила, що переговори мають привести до "прозорої та сталої лібералізації торгівлі, яка враховує занепокоєння держав-членів, але не відкидає вже досягнутий прогрес".