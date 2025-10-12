У Пекіні розкритикували плани президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 100% мита на китайські товари. У відповідь погрожують ввести нові заходи.

Що говорять у Китаї щодо тарифів США?

Міністерство торгівлі Китаю оприлюднило заяву, у якій звинуватило США у швидкому погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

У Мінторгівлі заявили, що від часу торгівельних переговорів китайської та американської сторін, що відбулися у Мадриді минулого місяця, США "постійно вводять низку нових обмежень проти Китаю". Зокрема, Вашингтон буцімто вносить китайські компанії до торгівельного "чорного списку".

Позиція Китаю щодо тарифних війн залишається незмінною: ми не хочемо війни, але не боїмося захищати свої інтереси,

– підкреслили у відомстві.

Зауважимо, що у п'ятницю, 10 жовтня, президент США пригрозив у своїй соціальній мережі Truth Social нові тарифи у розмірі 100% на китайський імпорт до країни, а також масові експортні обмеження на "майже всі продукти", які виробляє Китай, включно з "усім критичним програмним забезпеченням".

У Пекіні наголосили, що такі погрози високими тарифами на кожному кроці не можуть бути правильним шляхом взаємодії з Китаєм.

Якщо США продовжать курс, Китай рішуче вживе відповідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів,

– додали в міністерстві.

Важливо! Погрози Трампа щодо нових тарифів проти Китаю відповіддю на низку торгівельних заходів Пекіна протягом останніх двох днів. Зокрема китайська влада розширила експортний контроль на рідкісноземельні елементи та пов’язані технології, а також на обладнання і матеріали для виробництва акумуляторів.

Як загострюється суперечка Китаю та США?

Аналітики говорять, що дії Китаю цього тижня виглядають як спроба отримати важіль впливу напередодні очікуваної зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, яка мала б відбутися у Південній Кореї.

У п’ятницю Трамп спочатку засумнівався, чи відбудеться ця зустріч. Проте згодом все-таки заявив, що ймовірно вони зустрінуться.

Нові експортні обмеження Китаю викликали побоювання щодо можливих масштабних перебоїв у глобальному виробництві,

– зазначає видання.

Однак Пекін у неділю, 12 жовтня, наголосив, що вплив експортних обмежень на глобальні ланцюги постачання буде "надзвичайно обмеженим". Компанії запевнили, що всі заявки на цивільне використання елементів, які відповідають нормам, будуть схвалені.

Як погрози Трампа вплинули на ринок?