В Пекине раскритиковали планы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 100% пошлины на китайские товары. В ответ угрожают ввести новые меры.

Что говорят в Китае по поводу тарифов США?

Министерство торговли Китая обнародовало заявление, в котором обвинило США в быстром ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

В Минторговли заявили, что со времени торговых переговоров китайской и американской сторон, состоявшихся в Мадриде в прошлом месяце, США "постоянно вводят ряд новых ограничений против Китая". В частности, Вашингтон якобы вносит китайские компании в торговый "черный список".

Позиция Китая относительно тарифных войн остается неизменной: мы не хотим войны, но не боимся защищать свои интересы,

– подчеркнули в ведомстве.

Заметим, что в пятницу, 10 октября, президент США пригрозил в своей социальной сети что в пятницу 10 октября президент США пригрозил в своей социальной сети Truth Social новые тарифы в размере 100% на китайский импорт в страну, а также массовые экспортные ограничения на "почти все продукты", которые производит Китай, включая "всем критическим программным обеспечением".

В Пекине отметили, что такие угрозы высокими тарифами на каждом шагу не могут быть правильным путем взаимодействия с Китаем.

Если США продолжат курс, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов,

– добавили в министерстве.

Важно! Угрозы Трампа относительно новых тарифов против Китая ответом на ряд торговых мер Пекина в течение последних двух дней. В частности китайские власти расширили экспортный контроль на редкоземельные элементы и связанные технологии, а также на оборудование и материалы для производства аккумуляторов.

Как обостряется спор Китая и США?

Аналитики говорят, что действия Китая на этой неделе выглядят как попытка получить рычаг влияния накануне ожидаемой встречи Трампа и Си Цзиньпина, которая должна была бы состояться в Южной Корее.

В пятницу Трамп сначала усомнился, состоится ли эта встреча. Однако впоследствии все-таки заявил, что вероятно они встретятся.

Новые экспортные ограничения Китая вызвали опасения относительно возможных масштабных перебоев в глобальном производстве,

– отмечает издание.

Однако Пекин в воскресенье, 12 октября, отметил, что влияние экспортных ограничений на глобальные цепи поставок будет "чрезвычайно ограниченным". Компании заверили, что все заявки на гражданское использование элементов, которые соответствуют нормам, будут одобрены.

Как угрозы Трампа повлияли на рынок?