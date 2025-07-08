Трамп запровадив новий тариф на товари з Сербії

Президент США надіслав листа лідеру Сербії, аби повідомити про запровадження нових тарифів. Вони почнуть діяти для Сербії та інших країн з 1 серпня.

Які тарифи Трамп запровадив для Сербії

З 1 серпня для Сербії діятимуть нові мита у розмірі 35%, повідомляє 24 Канал з посиланням на службу швидкого реагування Білого дому.

Дивіться також Трамп посилює торгову війну: які країни потрапили під величезні мита

У своєму листі Трамп зазначив, що США вирішили продовжувати економічну співпрацю з країною, незважаючи на "значний торговельний дефіцит". Проте надалі це має відбуватися на більш справедливих умовах торгівлі

Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми стягуватимемо з Сербії тариф у розмірі 35% на всі сербські товари, що надсилаються до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних тарифів. Будь ласка, зрозумійте, що цифра в 35% набагато менша, ніж потрібна для усунення диспропорції торговельного дефіциту, який ми маємо з вашою країною,

– повідомив Трамп у листі.

Що відомо про нові тарифи Трампа

8 липня Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану, Лаосу, Мʼянми та Південної Африки.

На Японію, Південну Корею, Малайзію та Казахстан планують накласти тариф у 25%. На продукцію з Південної Африки – 30%, з Лаосу та Мʼянми – 40%. Аналогічні листи отримали й Туніс, Індонезія, Боснія, Бангладеш, Сербія, Камбоджа, Таїланд та деякі інші.

Проте одразу ж Білий дім оприлюднив указ Трампа про продовження торгівельних переговорів до 1 серпня. Тобто 47 президент США знову відтермінував введення тарифів (нинішня пауза мала скінчитися 9 липня).

Країни можуть уникнути нових тарифів, якщо до цього часу вдасться досягти домовленостей.