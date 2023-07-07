Теперішні тарифи занизькі: чому ціни на воду необхідно підвищити

Платіжки за воду мали розраховуватися за новими тарифами вже з 1 липня, втім рішення про підвищення вартості водопостачання та водовідведення скасували майже одразу після того, як ухвалили нові ціни. Експерти вважають, що тарифи таки слід переглянути у бік зростання.

Тарифи на воду не підійматимуть до кінця війни

Про це заявив під час ефіру телемарафону прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що цей додатковий тягар не повинен падати на людей.

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Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе.

Чому тариф на воду попри все слід переглянути

Місцеві бюджети додатково накопичили понад 150 мільярдів гривень. Це допоможе фінансувати водоканали.

У ромові з 24 Каналом Андрій Білоус, генеральний менеджер напрямку відкритих даних DiXi Group, розповідає, що за час активних воєнних дій на витрати водоканалів на забезпечення водою споживачів суттєво позначилася інфляція – 26,6% у 2022 році – та підвищення середньомісячних цін на електроенергію на гуртовому ринку (індекс Base РДН) з 2,67 гривні за кіловат-годину у 2022 році до 2,99 гривні за кіловат-годину 2023 році (дані Energy Map).

Андрій Білоус Генеральний менеджер напрямку відкритих даних DiXi Group І це без додавання тарифів на передачу та розподіл, які також зросли. Якщо опиратися на ці фактори, тариф на воду дійсно слід переглядати у бік збільшення, адже існує ризик залишитись без належного водопостачання.

Крім того, негативними наслідками щодо цього можуть стати прориви мереж, повільний ремонт, погіршення якості води тощо.

Чому ціни на світло підняли, а на воду залишили незмінними

Як пояснює 24 Каналу Христина Ліштван, голова правління ОСББ та співголова у "Асоціація будинків з котельнями України", на підвищення тарифу на електроенергію вплинув певний психологічний момент.

Христина Ліштван Голова правління ОСББ та співголова у "Асоціація будинків з котельнями України" Саме тому зростання ціни на електроенергію минуло більш "гладко", бо є розуміння людей, що отримані кошти підуть на ремонти мереж і забезпечать, в тому числі стале проходження майбутнього опалювального сезону.

У той час українці відчули, що таке жити без світла й, імовірно, почали більше цінувати вартість цього енергоресурсу.

Голова ОСББ пояснює, що зараз не кожен пересічний українець заглиблюється у те, що на сьогодні ціна на електроенергію для населення регулюється режимом ПСО.

Він затверджується урядом і компенсація різниці тарифу покривається з бюджету, в результаті чого споживач все одно заплатить за це зі своїх податків, лише не прямо, а опосередковано.