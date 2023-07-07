Теперішні тарифи занизькі: чому ціни на воду необхідно підвищити
Платіжки за воду мали розраховуватися за новими тарифами вже з 1 липня, втім рішення про підвищення вартості водопостачання та водовідведення скасували майже одразу після того, як ухвалили нові ціни. Експерти вважають, що тарифи таки слід переглянути у бік зростання.
Тарифи на воду не підійматимуть до кінця війни
Про це заявив під час ефіру телемарафону прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що цей додатковий тягар не повинен падати на людей.
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Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе.
Чому тариф на воду попри все слід переглянути
У ромові з 24 Каналом Андрій Білоус, генеральний менеджер напрямку відкритих даних DiXi Group, розповідає, що за час активних воєнних дій на витрати водоканалів на забезпечення водою споживачів суттєво позначилася інфляція – 26,6% у 2022 році – та підвищення середньомісячних цін на електроенергію на гуртовому ринку (індекс Base РДН) з 2,67 гривні за кіловат-годину у 2022 році до 2,99 гривні за кіловат-годину 2023 році (дані Energy Map).
І це без додавання тарифів на передачу та розподіл, які також зросли. Якщо опиратися на ці фактори, тариф на воду дійсно слід переглядати у бік збільшення, адже існує ризик залишитись без належного водопостачання.
Крім того, негативними наслідками щодо цього можуть стати прориви мереж, повільний ремонт, погіршення якості води тощо.
Чому ціни на світло підняли, а на воду залишили незмінними
Як пояснює 24 Каналу Христина Ліштван, голова правління ОСББ та співголова у "Асоціація будинків з котельнями України", на підвищення тарифу на електроенергію вплинув певний психологічний момент.Важливо! У той час українці відчули, що таке жити без світла й, імовірно, почали більше цінувати вартість цього енергоресурсу.
Саме тому зростання ціни на електроенергію минуло більш "гладко", бо є розуміння людей, що отримані кошти підуть на ремонти мереж і забезпечать, в тому числі стале проходження майбутнього опалювального сезону.
Голова ОСББ пояснює, що зараз не кожен пересічний українець заглиблюється у те, що на сьогодні ціна на електроенергію для населення регулюється режимом ПСО.
Він затверджується урядом і компенсація різниці тарифу покривається з бюджету, в результаті чого споживач все одно заплатить за це зі своїх податків, лише не прямо, а опосередковано.