Де в Україні зростуть тарифи на водопостачання та яких цін очікувати

В Україні планується чергове зростання комунальних платежів. Зокрема, тарифи на водопостачання можуть зрости вже навесні.

Як зростуть тарифи на воду

Місцева влада відповідає за встановлення тарифів на водопостачання, і під час дії воєнного стану вони продовжують зростати, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Найімовірніше, більше за водопостачання платитимуть мешканці столиці. Такі висновки можна зробити з інформації, оприлюдненої на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Планується, що зростання тарифів відбуватиметься у два етапи:

З 1 квітня 2025 року вартість централізованого водопостачання може підвищитися до 17,57 гривні за кубометр (без ПДВ), а послуги з водовідведення – до 16,41 гривні. У підсумку разом із ПДВ сума становитиме 40,78 гривні за кубометр.

З 1 липня 2025 року тариф на постачання води можуть збільшити до 21,42 гривні за кубометр (без ПДВ), а на водовідведення – до 17,66 гривні. Таким чином, загальна вартість послуг разом із ПДВ досягне 46,90 гривні за кубометр.

Нагадаємо! Найближчим часом в Україні очікується оновлення тарифів на електроенергію, однак зростання вартості постачання торкнеться споживачів по-різному. Починаючи з 1 травня 2025 року, пільговий тариф, що діяв для домогосподарств з електроопаленням, буде скасовано.