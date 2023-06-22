Буде суттєве підвищення тарифів: якими будуть ціни на воду з 1 липня

У липні на українців чекає не дуже приємний сюрприз у вигляді нових платіжок за воду. Тож тепер платити більше доведеться не лише за електроенергію, а й за водні процедури.

Як змінилися тарифи на воду

Ще у червні НКРЕКП підвищили тарифи на воду для 35 водоканалі, проте платити за ними українцям доведеться у липні, коли надійдуть платіжки. Вартість централізованого водопостачання та водовідведення залежать від:

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обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Вартість у кожній області України відрізняється, тому ми навели вартість у водоканалах, які постачають воду до обласних центрів. Якщо ви не знайшли свого постачальника, повний список можна глянути за цим посиланням. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Водоканали звернулися до Зеленського

Для Херсонської, Харківської та Миколаївської областей вартість води не змінилася.

Раніше Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" зверталася до Володимира Зеленського з проханням повпливати на НКРЕКП аби той підвищив тариф на воду з 1 липня.

Дмитро Новицький Президент "Укрводоканалекології" Ми звертаємося до президента України та до РНБО й просимо зобов'язати регулятора розглянути питання встановлення економічно обґрунтованого тарифу для підприємств водопостачання і в такий спосіб забезпечити належне фінансування водоканалів для недопущення критичних наслідків.

За його словами битки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 мільярда гривень. З початку цього року – вже 3,4 мільярда гривень. Також він додав, що у водоканалів немає інших джерел для капіталізації основних фондів та повернення кредитних коштів крім доходу від оплати послуг споживачами.