Скільки тепер коштує електроенергія

З червня тариф на електроенергію став єдиним для усіх українців – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу світла, на 25 – 50%.

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Нагадаємо! Для прифронтових територій тарифи на світло не змінилися.

До слова, клієнтам компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, вартість електроенергії піднімуть лише у липні, тож платитимуть за новими платіжками вони у серпні. До них належать:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Що з цінами на газ

Вартість газу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте в інших 8 постачальників вартість відрізняється.