Тариф на світло підняли для всіх

У червні уряд підвищив тариф для населення. Відтак ціна з 1,44 гривні та 1,68 гривні підвищилися до єдиного тарифу у 2,64 гривні за кіловат-годину.

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В НКРЕКП також прийняли рішення щодо збільшення тарифу на розподіл електроенергії. Ціна може піднятися від 24% до 50%, але не для всіх. Зростання відбудеться у два етапи. Перший у червні, а другий – з липня по грудень.

До речі, з 1 липня зросте тариф на електроенергію також для бізнесу. Регулятор ухвалив проєкт постанови, за якою цінові обмеження встановлюються на вищому рівні.

Відтак до 30 червня граничні ціни на ринку електроенергії складатимуть:

2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00 (години мінімального навантаження);

4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).

А нові максимальні тарифи хочуть встановити на рівні:

2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;

5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження.

Підвищення потягне й ріст ціни на товари

Як пояснює 24 Каналу Богдан Серебренніков, старший аналітик аналітичного центру DiXi Group, інший бік підвищення електроенергії для бізнесу – зростання цін на товари та послуги.

Богдан Серебренніков Старший аналітик аналітичного центру DiXi Group Загалом по більшості побутових товарів і послуг ціни можуть зрости максимум до 5%. Саме через можливе здорожчення електроенергії.

А от Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, каже, що здорожчання складе від 5% до 15% – залежно від виду товару чи послуги.

Зверніть увагу, що здорожчання зачепить продукти та товари, виробництво яких потребує значних обсягів електроенергії. А це хлібобулочні вироби, молокопродукти та швейна продукція.