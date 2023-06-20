Тариф на свет подняли для всех

В июне правительство повысило тариф для населения. Следовательно, цена с 1,44 гривны и 1,68 гривны повысились до единого тарифа в 2,64 гривны за киловатт-час.

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В НКРЭКУ также приняли решение об увеличении тарифа на распределение электроэнергии. Цена может подняться от 24 до 50%, но не для всех. Рост произойдет в два этапа. Первый в июне, а второй – с июля по декабрь.

Кстати говоря, С 1 июля вырастет тариф на электроэнергию также для бизнеса. Регулятор принял проект постановления, согласно которому ценовые ограничения устанавливаются на высшем уровне.

Следовательно, до 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

А новые максимальные тарифы хотят установить на уровне:

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

Повышение потянет и рост цены на товары

Как объясняет 24 Каналу Богдан Серебренников, старший аналитик аналитического центра DiXi Group, другая сторона повышения электроэнергии для бизнеса – рост цен на товары и услуги.

Богдан Серебренников Старший аналитик аналитического центра DiXi Group В общей сложности по большинству бытовых товаров и услуг цены могут вырасти максимум до 5%. Именно из-за возможного удорожания электроэнергии.

А вот Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, говорит, что подорожание составит от 5% до 15% – в зависимости от вида продукта либо сервисы.

Обратите внимание, что удорожание коснется продуктов и товаров, производство которых требует значительных объемов электроэнергии. А это хлебобулочные изделия, молокопродукты и швейная продукция.