Тариф на свет подняли для всех
В июне правительство повысило тариф для населения. Следовательно, цена с 1,44 гривны и 1,68 гривны повысились до единого тарифа в 2,64 гривны за киловатт-час.
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В НКРЭКУ также приняли решение об увеличении тарифа на распределение электроэнергии. Цена может подняться от 24 до 50%, но не для всех. Рост произойдет в два этапа. Первый в июне, а второй – с июля по декабрь.
Следовательно, до 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:
- 2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);
- 4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).
А новые максимальные тарифы хотят установить на уровне:
- 2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;
- 5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.
Повышение потянет и рост цены на товары
Как объясняет 24 Каналу Богдан Серебренников, старший аналитик аналитического центра DiXi Group, другая сторона повышения электроэнергии для бизнеса – рост цен на товары и услуги.
В общей сложности по большинству бытовых товаров и услуг цены могут вырасти максимум до 5%. Именно из-за возможного удорожания электроэнергии.
А вот Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, говорит, что подорожание составит от 5% до 15% – в зависимости от вида продукта либо сервисы.