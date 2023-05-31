Цены на электроэнергию выросли
30 мая 2023 года Кабмин одобрил поднятие тарифа на электроэнергию для населения. Теперь он составляет – 2,64 гривны за киловатт-час.
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Также НКРЭКУ приняла решение об увеличении тарифа на распределение электроэнергии. Цена возрастет от 25% до 50%. Однако это произойдет в два этапа: в июне и июле – декабре. Это повышение ожидает 22 компаний по распределению света. К ним относятся:
- "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и так далее.
До конца июня компании, входящие в подсанкционную группу VS Energy, будут обслуживать население по старым ценам на распределение. К ним относятся:
- "Житопроизводительэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго";
- ЧАО "Ровнооблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- АО "Херсоноблэнерго".
Повысят ли тарифы на воду
Уже с 1 июня 2023 года власть планирует повысить стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода для больших городов. Цена может возрасти на 30%, но точную сумму предусмотреть трудно, потому что каждая область имеет собственное ценообразование. В целом оно зависит от:
- объемов потребления;
- количества потребителей конкретного водоканала;
- особенностей предоставления услуг.
Стоимость газа будет стабильной
Сейчас большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза". Для них будет действовать тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
Однако в Украине также функционируют 9 поставщиков и цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Они также не будут менять стоимость услуг до мая следующего года.