Сколько сейчас стоит электроэнергия

С июня тариф на электроэнергию стал единственным для всех украинцев – 2,64 гривны. Также возросла цена распределения света, на 25 – 50%.

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Напомним! Для прифронтовых территорий тарифы на свет не изменились.

К слову, клиентам компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, стоимость электроэнергии поднимут только в июле и будут платить за новыми платежками они в августе. К ним относятся:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Что с ценами на газ

Стоимость газа не будет меняться до 1 мая 2024 года. Клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Однако у остальных 8 поставщиков стоимость отличается.