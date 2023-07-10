Після підвищення тарифів на воду: енергоспівтовариство перевірить незалежність НКРЕКП

Секретаріат Енергетичного співтовариства перевірятиме НКРЕКП на незалежність від влади через відміну підвищення тарифів на воду. Він уже розпочав аналіз і найближчими днями надішле проєкт звіту.

НКРЕКП перевірятимуть

У листі директора Енергоспівтовариства Артура Лорковскі до очільника Нацкомісії з енергетики Костянтина Ущаповського, йдеться, що буде здійснена перевірка незалежності регулятора від влади.

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Що сталося

Чинні європейські директиви, інтегровані в українське законодавство, вимагають від України гарантувати незалежність регуляторного органу та забезпечити неупереджене застосування його повноважень.

29 червня НКРЕКП підвищило тарифи для 33 водоканалів у середньому на 32%. Проте українці не встигли заплатити за новими платіжками, адже рішення відмінили через критику з боку політиків.

За словами представника регулятора доходи водоканалів мали зрости на 4 мільярдів гривень до кінця року в наслідок підвищення тарифів. На кінець травня водоканали накопичили близько 2,8 мільярда гривень боргів за електрику, а чистий збиток за 2022 рік і половину 2023 становив 7,8 мільярда гривень.

Премʼєр та міністр енергетики підтримували це рішення, оскільки воно розвʼязувало проблему боргів на ринку електроенергії, які набули критичного характеру,

– розповів працівник НКРЕКП.

Ціна мала зрости в середньому на 60 гривень, до 250 гривень на місяць для сімʼї з трьох людей.