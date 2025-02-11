В одному з міст України тариф на воду зріс у чотири рази: водоканал пояснив ситуацію

У тарифах на послуги водопостачання та водовідведення виникли невідповідності у нарахуваннях. Причиню тому став технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.

Чому у столиці зросли тарифи на воду у чотири рази

Водночас у білінговій системі Київводоканалу нарахування відображалися вірно, пише 24 канал з посиланням на підприємство.

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Так у мережі з'явилась інформація, що Київводоканал підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази. Однак компанія поквапилась спростувати інформацію.

Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року,

– пояснили у Київводоканалі.

Зауважте! У повідомленні йдеться про те, що невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах, роботу яких забезпечують компанії-надавачі фінансових платіжних послуг споживачам. Проте у білінговій системі (програма обліку нарахувань) компанії нарахування відображалися належним чином.