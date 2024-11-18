ВВП України зростає повільніше: оцінка Мінекономіки за жовтень

У жовтні 2024 року темпи зростання валового внутрішнього продукту України знизилися до 1,5%. Для порівняння, у вересні темпи зростання становили 3,8%.

Що спричинило спад зростання ВВП

За підсумками 10 місяців ВВП України зріс на 4,2%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Сфери транспорту, переробної промисловості та будівництва продовжують демонструвати позитивну динаміку.

А от у сільському господарстві зафіксовано спад, що пояснюється раннім завершенням збору врожаю: до жовтня аграрії вже зібрали окремі культури.

Прогнози економічного зростання України

У листопаді 2024 року Європейська комісія підвищила прогноз зростання української економіки на 2024 рік з 2,9% до 3,5%. Однак на 2025 рік оцінка була знижена з 5,3% до 2,8%.

Згідно з оновленими даними, через посилення бойових дій значне економічне відновлення очікується лише у 2026 році.

До слова! У жовтні Міжнародний валютний фонд зменшив свій прогноз для України на 2024 рік до 3% через негативні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, переглянувши попередню оцінку у 3,2%.