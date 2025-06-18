18 червня, 16:47
Австралія вдарила по тіньовому флоту Кремля
Основні тези
- Австралія ввела санкції проти 60 суден тіньового флоту Росії.
- Це рішення прийнято з рекомендацій України.
Австралія ввела санкції проти десятків суден Кремля, що належать до тіньового флоту Росії. Це сталося вперше з початку повномасштабної війни.
Які санкції ввела Австралія проти Росії
Станом на зараз відомо, що під обмеження потрапили 60 суден, які належать до тіньового флоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.
Читайте також Знову "не на часі": США не готові ввести санкції проти Росії зараз
Австралія сьогодні ухвалила один із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини – під обмеження потрапили 60 суден так званого "танкерного флоту", який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії
Єрмак вказує, що список суден, які стали підсанкційними, Австралії рекомендувала Україна. Які саме обмеження діятимуть для цієї частини тіньового флоту:
- обмеження стосуються доступу суден до портів;
- обслуговування та страхування цих суден.
Австралія вже ввела понад 1 400 санкцій, і цей пакет – чітке продовження політики тиску на Кремль,
– наголошує Єрмак.
Зверніть увагу! За словами Єрмака, таке рішення Австралії є частиною ефективної співпраці України з партнерами.