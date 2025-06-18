Австралія вдарила по тіньовому флоту Кремля

Австралія ввела санкції проти десятків суден Кремля, що належать до тіньового флоту Росії. Це сталося вперше з початку повномасштабної війни.

Які санкції ввела Австралія проти Росії

Станом на зараз відомо, що під обмеження потрапили 60 суден, які належать до тіньового флоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Андрій Єрмак Керівник Офісу президента України Австралія сьогодні ухвалила один із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини – під обмеження потрапили 60 суден так званого "танкерного флоту", який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії

Єрмак вказує, що список суден, які стали підсанкційними, Австралії рекомендувала Україна. Які саме обмеження діятимуть для цієї частини тіньового флоту:

обмеження стосуються доступу суден до портів;

обслуговування та страхування цих суден.

Австралія вже ввела понад 1 400 санкцій, і цей пакет – чітке продовження політики тиску на Кремль,

– наголошує Єрмак.

Зверніть увагу! За словами Єрмака, таке рішення Австралії є частиною ефективної співпраці України з партнерами.