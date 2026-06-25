На один танкер у Росії менше: куди прямувало затримане Францією судно тіньового флоту

Франція перехопила четвертий танкер з російською нафтою, який використовували для обходу санкцій. Затримання судна Deliver відбулося в Середземному морі.

Що відомо про затриманий танкер тіньового флоту Росії

Деталі про затримане судно тіньового флоту на службі в Росії у коментарі 24 Каналу розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Як повідомив 25 червня президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X, затримання нафтового танкера відбулося 23 червня біля узбережжя Сицилії, де він транзитував з порушенням морського права.

Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що йдеться про 26-річне судно під прапором Камеруну, яке прямувало з російського Приморська до Сінгапуру. Танкер перебуває під санкціями України, ЄС, Канади, Швейцарії, Британії та Австралії.

За даними уповноваженого, компанії з Гонконгу забезпечують менеджмент судна, а капітанами є громадяни Китайської Народної Республіки. Один із них перебуває під санкціями України.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Це вже четверте судно, перехоплене Францією з початку року, що свідчить про системне полювання європейських союзників на обхідників санкцій. Працюємо над тим, щоб затримання Deliver було максимально тривалим, а в перспективі – щоб це судно більше не використовувалося для перевезення російської нафти.

Раніше Франція перехопила танкери Deyna, Grinch та Tagor.

Відомо, що судно Deyna передали судовим органам для розслідування. Капітанів нафтових танкерів Grinch і Tagor взяли під варту.

Нагадаємо, що 14 червня відбувся арешт танкера Smyrtos, який Росія використовувала для експорту нафти в обхід західних санкцій. Судно затримали у водах Великої Британії.

За останній рік танкер пройшов повну перебудову власності й управління та працював на маршрутах російського нафтового експорту.