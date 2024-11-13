9,3 мільярда гривень: відомо звідки влада візьме гроші на "тисячу Зеленського"

Тисячу Зеленського фінансуватимуть з Фонду загального державного соціального страхування на випадок безробіття. Це не витрачені кошти у фонді призначені на цей рік.

Гроші на тисячу Зеленського

Голова бюджетного комітету Верховної Ради України, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла, що гроші на ініціативу від уряду з виплати тисячі гривень візьмуть з вищезгаданого Фонду, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Україна.

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Нагадаємо! На початку 2024 року фонд переказав 10 мільярдів гривень Міністерству економіки, але 9,3 мільярда гривень із них так і не використали.

У проєкті бюджету на 2025 рік запропонували за їх рахунок компенсувати втрати сільському господарству, а також створити індустріальні парки і стимулювати попит на вітчизняні товари й послуги.

Пропозиція уряду полягає в тому, щоб поки розраховувати на гроші від Фонду безробіття,

– пояснила вона.

Тож бюджетний комітет ВРУ вважає, що ці гроші доцільно спрямувати на тисячц від президента.