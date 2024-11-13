Деньги на тысячу Зеленского

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа рассказала, что деньги на инициативу от правительства по выплате тысячи гривен возьмут из вышеупомянутого Фонда, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.

Читайте также Пенсия на льготных условиях: кто имеет на нее право

Напомним! В начале 2024 года фонд перевел 10 миллиардов гривен Министерству экономики, но 9,3 миллиарда гривен из них так и не использовали.

В проекте бюджета на 2025 год предложили за их счет компенсировать потери сельскому хозяйству, а также создать индустриальные парки и стимулировать спрос на отечественные товары и услуги.

Предложение правительства заключается в том, чтобы пока рассчитывать на деньги от Фонда безработицы,

– объяснила она.

Поэтому бюджетный комитет ВРУ считает, что эти деньги целесообразно направить на тысячц от президента.