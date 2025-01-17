Деякі українці досі не отримали "тисячу Зеленського": коли будуть виплати

Окремі громадяни, які подали заявку на отримання "тисячі Зеленського", досі не отримали кошти. У Мінцифрі пояснили, коли вони надійдуть.

Подати заявку на отримання "тисячі Зеленського" можна до 28 лютого 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації.

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Коли будуть гроші

Там наголосили, що люди, які подавалися на "Зимову єПідтримку" в період з 12 грудня по 14 січня, вже скоро отримають виплати – протягом 2 днів.

До речі, через Дію на "тисячу Зеленського" подали вже 10 000 000 заяв, із них на дітей – 2,5 мільйона.

Використати кошти можна до кінця 2025 року на обмежений перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін виділив додаткові 5 мільярдів гривень для програми "Зимова єПідтримка" з метою фінансування заявок українців на отримання коштів.

Програма "Зимова єПідтримка" діє в Україні з 1 грудня.