Тисяча Зеленського: Шмигаль назвав кількість українців, які вже отримали виплату

10,3 мільйона українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень. Вона надається за програмою "Зимова єПідтримка".

Скільки людей отримали тисячу Зеленського

Зокрема понад 6 мільйонів вже отримали цю допомогу від держави, пише 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах — наш обов’язок.Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини,

— написав Шмигаль.

Так 10,3 мільйона мешканців країни подали заявки на допомогу, а більше ніж 6 мільйонам осіб вже була нарахована тисяча гривень.

Також у грудні поточного року розпочалися виплати за програмою "Тепла зима". На її реалізацію уряд спрямував 3,8 мільярда гривень. Тобто майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тисяч гривень.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив про великий попит на нову програму єКнига. Згідно з його слів, зареєструвалося понад 30 тисячі 18-річних українців.