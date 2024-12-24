Сколько людей получили тысячу Зеленского

В частности более 6 миллионов уже получили эту помощь от государства, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Рождественские праздники всегда являются временем заботы и солидарности. Позаботиться о людях, особенно о тех, которые находятся в сложных обстоятельствах - наш долг. Поэтому именно сейчас по инициативе Президента Владимира Зеленского мы реализуем пакет программ "Зимней поддержки" для каждой украинской семьи,

- написал Шмыгаль.

Так 10,3 миллиона жителей страны подали заявки на помощь, а более чем 6 миллионам человек уже была начислена тысяча гривен.

Также в декабре текущего года начались выплаты поа программе "Теплая зима". На ее реализацию правительство направило 3,8 миллиарда гривен. То есть почти 600 тысяч украинцев получат дополнительно по 6,5 тысяч гривен.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил о большом на новую программу еКнига. Согласно его словам, зарегистрировалось более 30 тысяч 18-летних украинцев.