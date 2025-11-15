Українці подали мільйон заявок на "зимову підтримку" впродовж 6 годин: влада прокоментувала

У суботу, 15 листопада, стартував прийом заявок на "зимову підтримку", в рамках якої можна отримати тисячу гривень від держави. Представники української влади прокоментували кількість поданих заявок.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Працюючим пенсіонерам уріжуть пенсії: як зміняться виплати після перерахунку

Наскільки швидко українці подали заявку на "тисячу Зеленського"?

Володимир Зеленський близько 16-ї години 15 листопада повідомив, що подано вже мільйон заявок через Дію.

Уже є перший мільйон заявок від українців у Дії на зимову підтримку. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей. Вдячний команді Дії та всіх державних цифрових сервісів за роботу. Слава Україні!

– написав гарант.

Представники Дії теж відгукнулися та нагадали, скільки триватиме програма.

Вже понад мільйон заяв від українців та українок на зимову 1000 гривень у Дії. Дієві, просто шалена швидкість у перший день старту програми "Зимова підтримка". Але нагадуємо, що час подати заяву ще є, адже послуга працюватиме до 24 грудня,

– мовиться в їхньому дописі.

Прем'єрка Юлія Свириденко своєю чергою закликала дізнаватися про всі деталі державної програми на сайті zyma.gov.ua

Важливо, що на сайті можна дізнатися не тільки про "зимову тисячу", але й про інші програми фінансової допомоги, наприклад, про 6500 гривень для вразливих громадян, а також про фіксовані тарифи на енергоносії, заходи з енергоефективності та спеціальну підтримку для прифронтових регіонів і ВПО.

Зверніть увагу! Якщо на урядовому сайті ви не знайшли відповідь на своє питання – зателефонуйте на гарячу лінію 15-45.

Хто може отримати "тисячу від Зеленського" і куди її можна витратити?

Програма державної допомоги передбачена в розмірі 1000 гривень для всіх українців, які перебувають в Україні, на покриття базових витрат на початку зими. Ті, хто перебуває за кордоном, не зможуть отримати гроші.

Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. На кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун.

Витратити "зимову тисячу" можна тільки на певні категорії:

комунальні послуги (оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання);

ліки та медичні препарати в аптеках і медичних магазинах;

благодійність (донати на підтримку Збройних Сил України);

книги та друкована продукція у книжкових магазинах або кіосках преси;

продукти харчування (товари українського виробництва, окрім підакцизних);

товари українського виробництва, придбані у відділеннях Укрпошти;

поштові послуги (відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти).

Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту, але зняти готівкою їх не вдасться.

А витратити кошти слід до 30 червня 2026 року, інакше залишки повернуть до держбюджету.