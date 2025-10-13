Експорт Китаю різко збільшився, посилюючи його позиції у торгівельній війні зі США. У вересні постачання китайських товарів за кордон зросли найшвидшими темпами за останні 6 місяців, значно перевищивши прогнози.

Яку перевагу має Китай перед США?

За даними китайської митниці, експорт у вересні зріс на 8,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року та досяг найбільшого місячного показника у 2025 році – 328,6 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Китай "перекрив кисень" Кремнієвій долині: індустрія процесорів готується до удару

Постачання з Китаю до США у вересні впали на 27%, скорочуючись шостий місяць поспіль. Проте цей спад компенсувало активне зростання продажів в інші регіони, зокрема, до Євросоюзу. Загалом експорт у країни, окрім США, зріс на 14,8% – до найвищого показника від березня 2023 року.

Експорт Китаю залишався стійким попри американські тарифи, завдяки диверсифікованому ринку збуту та високій конкурентоспроможності. Обмежений вплив тарифів США на загальну торгівлю, ймовірно, надихнув Китай зайняти більш жорстку позицію у торгівельних переговорах,

– вважає економіст із Greater China Мішель Лам.

Постачання до Африки минулого місяця зросли на 56%.

Експорт до Латинської Америки збільшився 15,2% після падіння серпні.

Продажі товарів до країн ЄС зріс підскочили на 14% – найбільше за понад три роки.

А поставки до 10 країн Південно-Східної Азії – майже на 16%.

Серед головних торгових партнерів Китаю найбільший приріст експорту зафіксували до В’єтнамі – майже на 25%.

Важливо! Водночас Китай утримується від закупівлі американських товарів, зокрема, сої, що викликає труднощі для американських виробників.

Що у США говорять щодо відносин із Китаєм?

Тим часом у США упевнені, що нового загострення у торгівельному протистоянні з Китаєм вдасться уникнути. Президент Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що хвилюватися щодо Пекіна не варто, адже, мовляв, "все буде добре" та конфлікт залагодять.

Високоповажний президент Сі просто переживає важкий період. Він не хоче Великої депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому,

– написав Трамп.

Що відомо про новий конфлікт США та Китаю?