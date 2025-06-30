ЄС та Україна домовилися про нові умови торгівлі: що вони передбачають

Закінчилися перемовини Єврокомісії та України щодо перегляду Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA). Це основний торговельний договір між Євросоюзом та нашою державою.

Тепер ЄС та Україна працюватимуть над удосконаленням технічних елементів угоди. Згодом Єврокомісія ухвалить пропозицію щодо рішення Ради ЄС щодо схвалення нею угоди. Тоді документ ухвалить Комітет асоціації ЄС – Україна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що передбачає модернізована угода DCFTA

Ключові елементи оновленої угоди передбачають, що Україна до 2028 року поступово наблизить свої стандарти сільськогосподарського виробництва до європейських стандартів, відповідно до цілей вступу до ЄС.

Цей варіант DCFTA передбачає 3 ключові принципи.

Перший з них – рівні умови гри.

Згідно із ним новий доступ до ринку окреслений поступовим приведенням України до відповідних європейських виробничих стандартів. Йдеться про добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Україна має кожного року звітувати про свій прогрес у цьому питанні.

Другий принцип – надійне захисне положення.

Україна та Європа зможуть активувати захисний механізм, який дозволить вживати відповідних заходів, якщо імпорт спричинить негативні наслідки для будь-якої зі сторін.

У випадку ЄС оцінку можливих перешкод зможуть провести на рівні однієї або декількох країн.

Третій принцип – розширення торговельних потоків.

Нові домовленості забезпечують баланс між підтримкою торгівлі України з Євросоюзом та повним урахуванням чутливих питань європейських сільськогосподарських галузей та зацікавлених сторін.

Доступ до ринку різниться. Так, для найбільш чутливих товарів (цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду) спостерігається незначне збільшення порівняно з початковим варіантом DCFTA. Для інших товарів внесли покращення на користь двох сторін.

Україна та ЄС вирішили вивчити, які можливості є для підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн. Окрім того, домовилися оцінити досягнутий прогрес економічної інтеграції та перспективи євроінтеграції України.

"Для деяких продуктів ми домовилися про повну лібералізацію. Приклади включають деякі молочні продукти, такі як сухе незбиране молоко, кисломолочні продукти, а також гриби, виноградний сік тощо", – розповів комісар з питань сільського господарства та продовольства ЄС Крістоф Хансен.

Україна натомість збільшить квоти на експорт свинини, м'яса птиці та цукру і зменшить або скасує мита на інші продукти, що збільшить можливості експорту для фермерів з Європи.