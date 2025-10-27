Не тільки Китай та Індія: які країни найбільше торгують з Росією
- Попри санкції, експорт Росії до 20 найбільших торговельних партнерів зріс на 18% до 330 мільярдів доларів у 2024 році.
- Китай є найбільшим імпортером російських товарів, а обсяг торгівлі з ЄС становить приблизно 67,5 мільярдів євро, роблячи ЄС третім за величиною партнером Росії у 2024 році.
Повномасштабна війна в Україні триває з 2022 року, проте деякі держави досі продовжують купувати у Путіна. Країни ЄС також є у списку.
Які країни найбільше купують у Росії?
Трамп зосередив увагу на двох російських нафтових гігантах – "Роснафта" та "Лукойл", бо через них проходить значна частина продажів російської нафти за кордон, повідомляє 24 Канал з посиланям на Bild.
Отримані доходи значною мірою безпосередньо надходять до держави Путіна, а отже, і до його військового бюджету. Доходи від нафти і газу в Росії покривають приблизно від чверті до майже третини державних витрат.
Попри санкції Заходу, експорт Росії до 20 найбільших торговельних партнерів зріс на 18% до 330 мільярдів доларів у 2024 році з урахуванням інфляції.
- Найбільший торговельний партнер – Китай – є найважливішим імпортером російських товарів (насамперед нафти, газу та вугілля) з імпортом у розмірі 130 мільярдів доларів. Обсяг торгівлі між двома країнами у 2024 році становив приблизно 244,8 мільярда доларів.
- Індія, яка до війни була лише дванадцятою серед найважливіших торговельних партнерів Росії, зараз є другим за важливістю покупцем російських товарів, особливо нафти.
- Ізраїль також значно розширив свою торгівлю з Росією, особливо за рахунок імпорту нафти.
- Такі країни, як Вірменія, Узбекистан, Туреччина, Єгипет та Бразилія, також значно збільшили свій імпорт з Росії з початку війни.
Торгівля ЄС з Росією
- Німеччина: Обсяг торгівлі різко скоротився, але все ще становить 9,5 мільярда доларів. Імпорт російських товарів скоротився на 92%.
- Франція, Нідерланди: Залишаються на низькому рівні понад 6 мільярдів доларів.
- Словаччина, Чехія, Іспанія, Бельгія, Італія: У деяких випадках значно нижчий експорт, порівняно з 2021 роком (довоєнний рівень).
- Угорщина: Менший "європейський партнер", але помітний у рейтингу європейських країн, імпорт якого на 31% перевищує його. Обсяг торгівлі становить приблизно 6,2 мільярда доларів.
Загальний обсяг торгівлі з ЄС становить приблизно 67,5 мільярдів євро. Це зробило Союз третім за величиною партнером Росії в регіоні у 2024 році.
З 2022 року блок зменшив свою залежність від колись домінуючого постачальника Росії приблизно на 90%. Тим не менш, за перші вісім місяців цього року він імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро.
Сім із 27 країн-членів ЄС збільшили вартість свого імпорту порівняно з попереднім роком, включаючи п'ять країн, які підтримують Україну у війні:
- Франція зафіксувала зростання закупівель російських енергоносіїв на 40% до 2,2 мільярда євро;
- Нідерланди зросли на 72% до 498 мільйонів євро, як показує аналіз.
Як змінився імпорт російських енергоносіїв країнами ЄС / графіка Reuters
Що відомо про торгівлю в Росії?
Євросоюз продовжує торгівлю з Росією. Те саме роблять Сполучені Штати Америки. Однак частка російської нафти в імпорті ЄС знизилася з 29% у 2021 році до 2% у 2025 році, а імпорт США з Росії скоротився з 14,14 млрд доларів чотири роки тому до 2,50 млрд доларів у першій половині 2025 року.
Через західні санкції у 2025 році торгівля між Китаєм і Росією знизилася на 9,4% порівняно з попереднім роком, а ціни на російське коксівне вугілля знизилися через зменшення попиту та конкуренцію з боку Австралії.