У Трампа запевняють, що не планують відновлювати економічні зв'язки з Росією
- Команда Трампа запевняє, що США не мають наміру відновлювати торгівельні відносини з Росією, попри відсутність Росії у списку країн із підвищеними митами.
- Росія, Білорусь і Північна Корея підпадають під дію високих тарифів, запроваджених на законодавчому рівні, а статистика торгівлі свідчить про дефіцит на користь Росії через винятки для окремих категорій товарів.
У команді Трампа запевняють, що США не мають наміру відновлювати торгівельні відносини з Росією. Це при тому, що країна не потрапила до списку країн із підвищеними митами.
Росії немає у списку країн, обкладених тарифами
Відсутність Росії у переліку країн, обкладених митами, не означає, що Сполучені Штати намагаються активізувати з нею торгівлю, заявив торговий представник Джеймісон Грір, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".
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Відсутність Росії у переліку не означає, що Сполучені Штати намагаються активізувати з нею торгівлю. Він підкреслив, що Вашингтон не робить жодних кроків у цьому напрямку.
Джеймісон Грір нагадав, що Конгрес США ще кілька років тому позбавив Росію статусу країни з постійними нормальними торгівельними відносинами.
За його словами, Росія, Білорусь і Північна Корея вже перебувають під дією високих тарифів, які були запроваджені на законодавчому рівні.
Зауважте! Торговий представник також прокоментував статистику щодо торгівлі з Росією, яка свідчить про дефіцит на користь Росії. Він пояснив це наявністю винятків для окремих категорій, зокрема сільськогосподарської продукції.