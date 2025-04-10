У Трампа запевняють, що не планують відновлювати економічні зв'язки з Росією

У команді Трампа запевняють, що США не мають наміру відновлювати торгівельні відносини з Росією. Це при тому, що країна не потрапила до списку країн із підвищеними митами.

Росії немає у списку країн, обкладених тарифами

Відсутність Росії у переліку країн, обкладених митами, не означає, що Сполучені Штати намагаються активізувати з нею торгівлю, заявив торговий представник Джеймісон Грір, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Відсутність Росії у переліку не означає, що Сполучені Штати намагаються активізувати з нею торгівлю. Він підкреслив, що Вашингтон не робить жодних кроків у цьому напрямку.

Джеймісон Грір нагадав, що Конгрес США ще кілька років тому позбавив Росію статусу країни з постійними нормальними торгівельними відносинами.

За його словами, Росія, Білорусь і Північна Корея вже перебувають під дією високих тарифів, які були запроваджені на законодавчому рівні.

Зауважте! Торговий представник також прокоментував статистику щодо торгівлі з Росією, яка свідчить про дефіцит на користь Росії. Він пояснив це наявністю винятків для окремих категорій, зокрема сільськогосподарської продукції.