ЄС вдарить митами по китайських товарах: все заради скорочення торгового дефіциту

Європейський ринок стоїть на порозі масштабних змін. Брюссель наразі готує крок для захисту власних виробників від агресивного імпорту.

Що саме зміниться для європейського ринку

Європейський Союз планує запровадити захисні заходи для скорочення імпорту китайської продукції в хімічній промисловості, машинобудуванні та виробництві меблів, про що пише Bloomberg.

Обмеження у вигляді мит або квот можуть запрацювати вже у першому кварталі 2027 року. Про це повідомляють обізнані джерела.

Зауважте! Європейська комісія прагне повторити крок щодо обмеження постачання гібридних автомобілів до ЄС.

Останні заходи є частиною масштабної кампанії ЄС зі скорочення значного торговельного дефіциту з Китаєм, який минулого року сягнув 360 мільярдів євро. Єврокомісія, яка відповідальна за торговельну політику ЄС, намагається знайти баланс між підтримкою європейської промисловості та уникненням заходів у відповідь з боку Пекіна.

Наші галузі закликали до дій, і ми їх почули. Ми відреагуємо, зокрема запровадивши додаткові захисні заходи,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Захисні заходи дають змогу ЄС обмежувати імпорт продукції певної галузі, якщо спостерігається різке зростання її постачання до блоку.

ЄС уже почав аналізувати торговельні дані, щоб визначити галузі, у яких виникла така ситуація. Заходи можуть передбачати імпортні або тарифні квоти.

Останні передбачають стягнення мита з імпорту, який перевищує встановлений обсяг, щоб стримати надмірне зростання постачань.

Важливо! ЄС може запроваджувати такі заходи в односторонньому порядку, без згоди Пекіна.

Водночас джерела застерегли, що плани та конкретні галузі, на які поширюватимуться обмеження, можуть змінитися після консультацій із державами-членами ЄС і Китаєм.

Окремо Єврокомісія планує найближчими тижнями представити пропозиції щодо механізму запровадження квот на гібридні автомобілі. Ці заходи діятимуть протягом чотирьох років.

Після першого року дії обмежень квота для Китаю щороку зростатиме на 6%. За словами одного з джерел, аналогічний підхід застосовуватимуть до квот на автомобілі з інших країн, зокрема Японії та Південної Кореї.

Дешеві, а подекуди й субсидовані китайські товари масово надходять на європейський ринок, послаблюючи місцеві галузі промисловості та створюючи загрозу робочим місцям,

– пояснили у Bloomberg.

Це, разом зі зниженням попиту та обмеженим доступом багатьох європейських товарів до китайського ринку, призвело до значного торговельного дефіциту – понад 1 мільярд доларів на день, і він продовжує зростати.

На саміті в Брюсселі на початку цього місяця лідери ЄС одностайно закликали виконавчий орган блоку оперативно вжити заходів у різних секторах економіки та розробити нові інструменти, які допоможуть скоротити торговельний дефіцит і стримати Китай від заходів у відповідь.

Єврокомісія планує до середини грудня представити пропозиції щодо механізму диверсифікації постачань, а також інструменту для оперативного реагування на будь-які агресивні торговельні дії. Новий інструмент дасть змогу обмежувати доступ окремих товарів і послуг до єдиного ринку ЄС.

Досягнуті на цей момент домовленості також передбачають зниження Китаєм мит на деякі автозапчастини, оливкову олію та морозиво. Крім того, ЄС прагне розширити доступ європейських товарів до китайського ринку та спростити експортні процедури для критично важливих мінералів і постійних магнітів.

Нагадаємо, що у ЄС закликають Велику Британію доєднатися до митного союзу. Однак у Лондоні наразі сумніваються щодо цього рішення.